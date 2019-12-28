Владимир Путин постоянным ввязыванием в войны успел перечеркнуть все то относительно хорошее, что он сделал для России за долгие годы своего правления

Как сообщает Politeka, на это указала украинская журналистка Янина Соколова в своем шоу «Вечер с Яниной Соколовой». Она прокомментировала фрагмент из ежегодной пресс-конференции президента РФ, на которой он отвечал на вопросы представителей российских СМИ.

Так, один из пропагандистов поинтересовался у Путина, можно ли того назвать исторической личностью. На это хозяин Кремля «скромно» заметил, что это сможет решить только следующее поколение.

Впрочем, Соколова не согласилась с этим предположением и отметила, что дать характеристику Путину можно уже сейчас.

«Уже и это поколение может дать оценку – дядя Вова, ты дурак?! Все, что относительно хорошего ты сделал для своей страны за первые 10 лет, ты успешно прос*ал за секунду, пытаясь попасть в историю из "Градов" и комплексов "Бук". Аксиома – комплекс неполноценности всегда приводит к комплексу "Бук"», - заявила журналистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Роман Цимбалюк ярко упустил с неба на Землю президента РФ Владимира Путина и его верных пропагандистов. В эфире популярного онлайн-шоу телеведущей Янины Соколовой украинский журналист Роман Цимбалюк красочно разнес российских оккупантов. Кроме того, он развеял самые глупые из мифов главы РФ Владимира Путина.

Цимбалюк припомнил мифы российских пропагандистов, которые пытались разобраться, как были "созданы" украинцы. Так, журналист напомнил, что президент Российской Федерации сделал неожиданный вывод, что нас якобы "придумали поляки". Именно это утверждение Путина и высмеял Цимбалюк.

"Тут вот недавно Путин сделал вывод, что мы были придуманы поляками. Хотя по телевизору ранее говорили, что нас всех создали, эту украинскую идею, в австрийском генеральном штабе. Хочу сказать, здесь обидно, потому что логично, чтобы это был Пентагон", - пошутил журналист, потроллив пропаганду Москвы.

Напомним, Соколова жестко осадила Путина из-за позорных слов о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Соколова подняла на смех наполеоновские планы Пушилина.

Также Politeka писала, что Соколова предупредила украинцев о последствиях "нормандского формата".