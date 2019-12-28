"В морг, значит в морг"

Следствие по делу Майдана наглядно показало проблему с отсутствием наказаний за преступления в Украине

Как сообщает Politeka, об этом в своем Телеграм-канале написал политолог и журналист Юрий Романенко. Он прокомментировал новость о том, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка обсудил с врио директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой детали расследования дел Майдана, а также поговорил о переходе в ГБР следователей и прокуроров, которые занимались этим делом.

По мнению Романенко, этот разговор выглядит смешно на фоне новостей о том, что Украина отдаст России беркутовцев, которые все это время находились под следствием.

«Это реально комично читать на фоне того, что беркутовцев отдают России. Зачем делать видимость следствия по Майдану в видимости государства. Ведь именно отсутствие традиции наказания на злодеяния превратило Украину в failed state», - написал политолог.

Он отметил, что сейчас ту же линию продолжает и Владимир Зеленский.

«Потому концовка этого недогосударства уже очевидна. Вопрос только в сроках и числе человеческих жертв. Смысла перениматься его будущим нет больше никакого», - подчеркнул Романенко.

Он добавил, что чем быстрее нынешняя форма государства рухнет, тем быстрее у страны появится шанс переродиться во что-то новое.

«И, конечно же, отдавать свои жизни и время за этого мутанта не стоит. Мы и так их потратили более чем достаточно. Мертві бджоли не гудуть. В морг, значит, в морг», - подытожил политолог.

Ранее мы писали, что передача России «беркутовцев», участвовавших в расстреле людей в Киеве, символизирует окончательное прекращение дела Майдана.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет блогер Сергей Марченко. Он рассказал о том, что в суде прокуроры откровенно подыгрывают «беркутовцам», которых должны передать России в рамках масштабного обмена пленными в конце года.

«За одну из самых страшных трагедий нашей страны, когда в центре Киева защитники Януковича расстреливали Майдан боевыми патронами, не сядет никто», - возмутился блогер.

Напомним, Романенко разнес «голую правду» Порошенко, скандал со слежкой получил продолжение.

Как сообщала Politeka, Романенко разнес в пух и прах "гениальные реформы" Гончарука.

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