Украина не сможет достигнуть "серединных" договоренностей с Россией

Как передает Politeka.net, подобное заявление сделала соратница Владимира Путина, глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, Киев должен принять кремлевскую повестку, иначе "нормализации отношений" между Украиной и Россией не будет.

"Новым властям Украины надо определиться. Не получится посередине. И там быть хорошим, и там не получится. Если они осознают опасность всего , что произошло в 2014 году, результаты "государственного переворота", влияние мощнейшее националистических сил на ситуацию в Украине и не предпримут решительных шагов, ожидать дальнейшего улучшения ситуации в Украине не придется. И думаю, что прорыва в российско-украинских отношениях тоже не получится", – поставила Матвиенко дерзкий ультиматум Украине.

На циничное заявление соратницы Владимира Путина отреагировал журналист Роман Цимбалюк. По его словам, если Украина пойдет на поводу у оккупантов, то наша страна может попросту исчезнуть.

"Что там говорил Сергей Викторович (Лавров, глава МИД РФ)? Что, мол, Европа поставила перед Украиной ложный выбор: с Россией или с Украиной. А сейчас Матвиенко тоже говорит, что команде Зеленского нужно определиться: она с защитниками Украины или готова идти на мир. Ну, в смысле на капитуляцию. Тоже или-или. И здесь действительно договориться не получится. Это как раз тот случай, что если ты выбираешь между, то падаешь в пропасть", – озвучил Цимбалюк свои предостережения украинцам.

Ранее мы сообщали о том, что Роман Цимбалюк эффектно разнес Владимира Путина за показуху в Крыму. Так, журналист решил ярко подколоть президента России Владимира Путина за поездку в аннексированный Крым, где недавно состоялось открытие желездорожной части так называемого Крымского моста.

По словам Цимбалюка, лидер Кремля Владимир Путин заработал себе статус невъездного в Украину за незаконное посещение чужой территории.

"Что же это получается? Что Владимир Владимирович очередной раз наездил на бан в свободную Украину? Потому что у нас по закону прописано, что те, кто посещает оккупированные территории, не могут беспрепятственно приехать на какой-нибудь саммит, например, в Киев. Или встречу в Киев. И получается, что руководству Украины с руководством России можно общаться только на нейтральной территории – то Париж, то Берлин", – посмеялся журналист над главой страны-агрессора.

Напомним, Цимбалюк поиздевался над пропагандистами из ОРДЛО

Как сообщала Politeka, Цимбалюк не сдержался и разнес Путина за показуху в Крыму

Также Politeka писала, что Путин нацелился на уничтожение главного врага РФ