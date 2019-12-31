Стало известно, как Владимир Путин может опять стать "рукопожатным" на Западе

Подобное мнение в своей статье озвучил редактор издания The Economist Аркадий Островский, передает Новое время.

По его словам, Владимир Путин может пойти на урегулирование конфликта на Востоке Украины, чтобы нормализовать отношения с Евросоюзом.

По мнению журналиста, такой шаг может приблизить Российскую Федерацию к отмене политических и финансовых санкций со стороны стран Европы, что автоматически сделает Владимира Путина "рукопожатным".

Как утверждает Островский, подобный план стал настоящей возможностью для Владимира Путина, ведь президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру на Донбассе.

"Идеальный вариант согласно плану Путина – предоставление Украиной "особого статуса" Донбассу. Тогда местные выборы узаконят там пророссийских кандидатов. Донбасс будет де-юре контролироваться Киевом и де-факто Москвой", - добавил редактор The Economist.

Подытоживая, Аркадий Островский заявил, что в отличие от ситуации с Крымом, целью войны на Донбассе является не захват территории, а создание инструментов, с помощью которых Владимир Путин получит механизм для давления на Украину.

Ранее мы сообщали о том, что 29 декабря был проведен масштабный обмен пленными между Украиной и оккупационными "Л/ДНР". Процесс состоялся в серой зоне на КПВВ "Майорское".

В рамках обмена Украина передала террористам 127 человек, а домой вернулись 76, среди которых 12 - пленные военнослужащие ВСУ.

Также мы рассказывали о том, что Владимир Путин неожиданно открестился от оккупированного Донбасса после проведения обмена пленными.

Как заявил Песков, Владимир Путин якобы не принимал участия в переговорах по обмену пленными на Донбассе, "но использовал свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу".

Таким образом, Российская Федерация еще раз пытается "пропихнуть" пропагандистский миф о том, что российских войск на Донбассе нет.

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена", – утверждает Песков.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных.

А еще Politeka писала, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину.

Также Politeka сообщала, что Юрий Романенко об рассказал освобождении беркутовцев.