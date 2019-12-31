Появились подробности визита главы Государственного департамента США Майка Помпео в Украину

Об этом проинформировала пресс-служба главного дипведомства США, передает Politeka.net.

Сообщается, что права рука лидера Белого дома Дональда Трампа приедет к президенту Украины Владимиру Зеленскому "на елку".

В пресс-службе дипведомства подчеркнули, что официальный визит Майка Помпео в Украину запланирован на 3 января 2020 года.

"3 января госсекретарь Помпео отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении Госдепа Соединенных Штатов.

Также стало известно, что Майк Помпео возьмет участие в церемонии почтения памяти погибших украинских военнослужащих на Донбассе.

У правой руки Дональда Трампа также запланирована встреча с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов для обсуждения вопросов относительно прав человека, инвестиционного климат и программы реформ правительства.

Ранее мы сообщали о том, что лидер Белого дома Дональд Трамп удивил решением по Украине. Сообщается, что решение Дональда Трампа блокировать предоставление военной помощи Украине встретилось с мощным противостоянием в США.

Противники блокировки, в том числе из близкого окружения президента, считали, что такой шаг навредит национальным интересам США.

Министр обороны Марк Эспер, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и государственный секретарь США Майк Помпео убеждали президента не делать этого, но безуспешно.

"В конце августа министр обороны Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, который занимал в то время должность советника по национальной безопасности, на встрече с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось. Они пытались убедить его, что оказание помощи - в интересах США, но безуспешно", - отмечается в материале.

Это решение вызвало "волну шока" в Белом доме и в Министерстве обороны и вызвало серьезные споры внутри администрации.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

Как сообщала Politeka, Курт Волкер раскрыл отношение Трампа к Зеленскому: подробности.

Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.