С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Вместе с тем, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Также стоит отметить, что накануне нового года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон (законопроект №2237), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов. Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.

Напомним, также в Украине вступают в силу поправки к закону "О предотвращении коррупции". Они в частности предусматривают, что общественные активисты, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, не обязаны подавать декларации о доходах.

Кроме того, закон сузил перечень случаев, в которых обязаны подавать декларации представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации, другие люди, которые входят в состав конкурсных комиссий, общественных советов, советов общественного контроля.

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