Нововведение появилось в первый же день 2020 года

С 1 января 2020 года каждый украинец сможет получить вознаграждение за то, что разоблачил коррупционера

Вступает в силу принятый Верховной Радой осенью 2019 закон об обличителях коррупции.

Теперь закон гарантирует право обличителя коррупции на вознаграждение. Но есть несколько условий. Так, размер неправомерного вознаграждения, которое взяло другое лицо, не должен превышать 5000 необлагаемых минимумов. Это почти 10 миллионов гривен. Размер вознаграждения, которое можно получить после того, как сдал взяточника в правоохранительные органы, определяет суд. Обычно, это 10% от взятки. В то же время она не может превышать 15,5 миллионов гривен, то есть 3000 минимальных заработных плат.

Сообщение о коррупции можно подавать через СМИ, общественные объединения и профессиональные союзы.

НАБУ и НАПК обязаны создать защищены анонимные каналы связи (каналы онлайн-связи, анонимные горячие линии, электронные почтовые ящики и т.д.), по которым обличитель может осуществить сообщение, гарантированно сохраняя свою анонимность.

Анонимные сообщения о возможных коррупционных правонарушениях подлежат проверке в срок не более 15 дней со дня его получения. Если в указанный срок проверить информацию невозможно, срок рассмотрения сообщения продлят до 30 дней.

Если факт взяточничества не подтвердится, человек, сообщивший о нем, освобождается от юридической ответственности.

Отметим, предусмотрено, что закон может реально защитить не только обличителей и их близких, а также предоставит право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.

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