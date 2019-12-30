Российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже

Как передает Politeka.net, об этом заявил заместителя министра юстиции Украины Иван Лещина в Facebook.

Документ открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже", - написал Лещина.

Он также опубликовал фотографию документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Лещина добавил, что "подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина".

Ранее глава оператора "Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" завершился.

Ранее мы писали, российский «Газпром» предложил варианты продления контрактов транзита газа, но взамен просит Украину уступить в весьма принципиальном моменте

«Газпром» направил «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.

Россияне готовы продлить транзит с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе сроком на год, но при условиях:

отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращения всех предметных судебных разбирательств;

решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за нарушение экономической конкуренции должны отменить;

ходатайство «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома» должно быть отозвано.

Как известно, иски украинцев стоят многих и многих миллиардов, в случае побед Украины в направлении на юридической арене, РФ рискует немало потерять.

Примечательно, что в материале источника говорится: РФ ждет решения от Украины по закупке газа с 2020 года в РФ непосредственно, не в Европе.

Напомним, в Украине придумали, как заставить Москву отказаться от строительства «Северного потока-2».

Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.

Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.