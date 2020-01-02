Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении повторил риторику своих предшественников

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 13-минутным роликом, во время которого успел использовать не только украинский, но и крымскотатарский, венгерский и русский языки.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в сети Facebook блогер Павел Себастьянович решил прокомментировать обращение президента Украины Владимира в новогоднюю ночь.

Он заметил, что в своем новогоднем поздравлении президент Зеленский сказал, что единственное, что нас может объединить – паспорт гражданина Украины.

«Наконец-то мы дождались, что эту фразу произнесло первое лицо страны. Да, это очень важно. Только слов очень мало. И Ющенко, и Янукович, и Порошенко тоже любили говорить правильные слова. По заранее написанному ловкими спичрайтерами тексту. По сценарию. Только за этими словами не следовало ничего, не было дел, законов, указов, постановлений правительства» - написал Павел Себастьянович.



Он отмечает, что пока существуют государственные институты памяти, министерства культуры, уполномоченные по одному из языков – все слова об отсутствии различий, об отсутствии деления на правильных и неправильных украинцев будут просто болтовнёй, а президент Зеленский не будет ничем отличаться от своих предшественников.

«Сегодня президент окружил себя людьми, которые продолжают держать страну в несвободе и нищете, их инициативы не дают дышать гражданам полной грудью, не оставляют пространства для самореализации, выталкивают из страны. Сегодняшние дела президента – это попытки ограничения свободы слова, свободы предпринимательства, свободы говорить на родном языке – это лишь небольшой перечень. И эти дела не соответствуют новогодним словам» - написал блогер.



Себастьянович подчеркивает, ему лично 15-минутный ролик не понравился. Он был бы хорош для предвыборной гонки или для финальной песни «Квартала». Сегодня – он устарел, сегодня нужно другое, нужны дела. Гражданам нужна свобода от чиновников, от госаппарата.

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