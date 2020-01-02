Политики Эстонии уже не впервые говорят о том, что России стоило бы вернуть часть их территории

Согласно Тартускому договору их территория должна быть пополнена «спорными» участками, а точнее частью Псковской и Ленинградской областей.

Но уже в 1994 году РФ в одностороннем порядке отменила условия данного договора, окончательно заявив, что Эстония эту территорию никогда не получит.

На этот раз в Эстонии, спикер парламента Хенн Пыллуаас сделал резонансное заявление относительно того, что Российская Федерация незаконно захватила часть эстонских территорий.

Так, он отметил, что Россия незаконно захватила часть их территории Ленинградской и Псковской областей и должна их вернуть. Мол, до сих пор действует Тартуский мирный договор (заключен в 1920 году), согласно которому территория Эстонии простирается на часть двух на данный момент российских областей.

В Эстонии же говорят, если не признавать договор, значит, Россия не признает и независимость Эстонии.

«Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности», – заявил Хенн Пиллуаас.

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