Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно привлек внимание журналистов

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как известно, на днях в Минске состоялся Венский бал, участие в котором взял и президент страны Александр Лукашенко.

На мероприятии также присутствовали топ-политики и чиновники Беларуси, а также дебютанты, которые ярко проявили себя в учебе, спорте и других сферах.

Но в этот вечер все внимание было сконцентрировано на Александре Лукашенко, который явился на Венский бал с привлекательной брюнеткой.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, как президент Беларуси ведет девушку за руку в центр зала, после чего обнимает ее за талию и начинает кружить в танце.

Местные СМИ утверждают, что привлекательной брюнеткой оказалась 31-летняя Полина Шуба. В 2008 году она попала в финал конкурса красоты "Мисс Беларусь", а на данный момент красотка работает ведущей на телеканале "Беларусь 1".

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин уготовил Александру Лукашенко ловушку. По словам историка Сергея Климовского, лидер Кремля хочет избавиться от своего коллеги.

«Из всех схем избавления от несговорчивого «бацьки» Лукашенко, – Новый год близится, а нового союзного договора всё нет, – явно остановили свой выбор на так называемом «румынском сценарии» с Чаушеску, как на обещающем дать результат», - объяснил свою точку зрения историк.

Климовский также добавил, что суть этого сценария заключается в организации массового восстания в Беларуси. В то же время, ранее Россия слегка перестаралась, когда запугивала белорусов «поднимающими голову белорусскими нацистами», и предупреждала, что «будет как в Украине», отмечает историк.

Напомним, Лукашенко сделал резкий выпад в адрес России, такого Путин не ожидал

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