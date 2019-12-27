Президент Российской Федерации Владимир Путин стал героем новой карикатуры
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления нового "шедевра" стала информация о том, что Беларусь и Российская Федерация не могут окончательно договориться о слиянии двух стран в "союзное государство".
В привычном для себя стиле карикатурист Сергей Елкин высмеял Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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На карикатуре можно увидеть озлобленного президента Беларуси и Владимира Путина, который обращается к своему коллеге со следующей фразой: "Вы можете приобрести государство Беларусь по ипотеке!"
"Кто кого? Почему Путин не смог дожать Лукашенко в вопросе интеграции", - говорится в подписи к новой карикатуре Сергея Елкина.
"А кто будет после Лукашенко за Лукашенко оплачивать?", "Как будто дефолт это что-то невозможное", "Ой, не могу))", "Потому что Лукашенко всегда играет политику и никогда не позволит играть его) А ещё он любит стебаться и кидать нашего вождя))", "В смысле не смог? Еще не вечер, да и Лукашенко хитрый", "Да, полонием его... или новичком - и делов-то!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией художника.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин нелепо оконфузился на льду. В рамках Ночной хоккейной лиги на Красной площади устроили традиционную показуху: команда Путина сразилась со сборной российских чиновников и олигархов.
Некоторые пользователи предположили, что на лед выпустили двойника президента России, а другие комментаторы поглумились и вспомнили красный ковер, на который в прошлом году упал Владимир Путин.
"Какой хоккей? Он же еле передвигает ноги", "Деду прогулы на кладбище ставят, а вам бы все ржать, как деменция с клюшкой ездит!", "Где традиционный красный коврик?", "Игра в поддавки", "В это раз всего 8 шайб забил, не разыгрался", "Тот случай, когда трус играет в хоккей...", "Это уже даже не смешно. Все тупо держатся подальше...", "Очередная клоунада", "Да, старичок еле держится на коньках", "То есть полный рассинхрон с реальностью. В стране ж*па, а он в хоккей с ж*полизами?", "Пыня герой! Играл, не снимая памперса!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.
Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.
Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.
Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе