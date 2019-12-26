Жириновский делает скандальные заявления, которые никак не укладываются в голове у адекватного человека

Одиозный российский политик Владимир Жириновский в очередной раз поразил заявлением, которое было наполнено неприкрытой угрозой

Жириновский часто делают скандальные заявления, которые поражают своими цинизмом и ехидством. Кроме того, он известный украинофоб и любитель агресивной политики. В этот раз под его горячую руку попала Беларусь.

Так, во время прямого эфира на канале РФ «Россия 24» Жириновский призвал власть оккупировать Беларусь.

На днях Лукашенко потребовал от России снизить цену на газ и нефть, такое заявление вывело скандального политика из себя. Он буквально начал угрожать Беларуси. Кроме того, заявил, что захват территорий Беларуси лучше, чем создавать с ней «Союзное государство»:



«Беларусь хочет по цене Смоленска? Тогда им нужно стать, как Смоленск». Он также добавил, что после оккупации Республика Беларусь даже целым федеральным округом может стать, а не несколькими областями Российской Федерации.

Он добавил, что позиция его команды - это, чтобы Беларусь вошла в состав РФ и никак иначе. Невменяемый Жириновский даже пообещал сохранить язык, если этого пожелают жители Беларуси.

Ко всему прочему, он даже выдвинул план по захвату Беларуси. По его мнению, лучше устроить все по тому сценарию, как это было в Крыму, то есть путем «референдума».

