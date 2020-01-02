Цена за освобождение украинских пленных будет очень высокой для Украины

В следующий обмен пленными будут внесены в списки те, кто сейчас находятся в заложниках на территории аннексированного полуострова Крым, по крайней мере, так заявляют представители президента Украины Владимира Зеленского.

Ведь для РФ освобождение крымских заложников – это фактически признание того, что Крым принадлежит Украине.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Первый обмен пленными, который, состоялся за президентства Владимира Зеленского, фактически был обменом украинских граждан на русских. Кроме того, Портников отмечает, что в первую очередь Путину был нужен Цемах – ценный свидетель причастности РФ к катастрофе рейса МН-17. Ради него, Путин даже отдал Олега Сенцова и других пленных, которые многие годы были заложниками Кремля.

Второй обмен пленными состоялся очень выгодно для России, в плане информационной пропаганды. По мнению, Портникова, Кремль выгодно продемонстрировал, что обмен пленными состоялся между Киевом и республиками на Донбассе, а Москва здесь ни при чем.

Журналист считает, что освободить пленных в Крыму будет очень сложно.

По мнению Портникова, Путин потребует высокую цену за освобождение крымских заложников. Скорее всего — это будут политические уступки со стороны Украины.

"Путин сам озвучит цену Зеленскому. И я не сомневаюсь, что она будет высокой", - заявил журналист.

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