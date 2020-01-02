Цена за освобождение украинских пленных будет очень высокой для Украины
В следующий обмен пленными будут внесены в списки те, кто сейчас находятся в заложниках на территории аннексированного полуострова Крым, по крайней мере, так заявляют представители президента Украины Владимира Зеленского.
Ведь для РФ освобождение крымских заложников – это фактически признание того, что Крым принадлежит Украине.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников для "Крым.Реалии".
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Первый обмен пленными, который, состоялся за президентства Владимира Зеленского, фактически был обменом украинских граждан на русских. Кроме того, Портников отмечает, что в первую очередь Путину был нужен Цемах – ценный свидетель причастности РФ к катастрофе рейса МН-17. Ради него, Путин даже отдал Олега Сенцова и других пленных, которые многие годы были заложниками Кремля.
Второй обмен пленными состоялся очень выгодно для России, в плане информационной пропаганды. По мнению, Портникова, Кремль выгодно продемонстрировал, что обмен пленными состоялся между Киевом и республиками на Донбассе, а Москва здесь ни при чем.
Журналист считает, что освободить пленных в Крыму будет очень сложно.
По мнению Портникова, Путин потребует высокую цену за освобождение крымских заложников. Скорее всего — это будут политические уступки со стороны Украины.
"Путин сам озвучит цену Зеленскому. И я не сомневаюсь, что она будет высокой", - заявил журналист.
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