Роман Цимбалюк потроллил Российскую Федерацию за оскорбления в сторону Украины
Контракт на транзит российского газа Украина подписала сроком на 5 лет. Теперь Российская Федерация должна перечислить Украине больше 7 миллиардов долларов.
Несмотря на подписанный контракт, стороны пока не нашли компромисс, а в Россие даже не упустили возможности оскорбить Украину, назвав ее "пешкой" США. Ведь РФ села за стол переговоро с Украиной лишь после того, как Вашингтон создал убийственные санкции против "Северного потока-2".
Эту информацию прокомментировал украинский журналист Роман Цимбалюк в Эхо Москвы отметив, что если пропагандисты так сильно желают называть Украину "пешкой" США, то пусть это делают. Но за каждое такое заявление журналист предложил им выплачивать 7 миллиардов долларов.
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Цимбалюк указал пропагандистам на то, что совершенно глупо считать Украину страной, которой управляет США. Просто в вопросе "Северного потока-2" у Киева и Вашингтона совпали итересы, а украинская власть умело воспользовалась новыми санкциями США.
Журналист отметил, что Российская Федерация даже может называть украинцев "американскими сателлитами", но в этом случае им придеться платить больше - 10 миллиардов долларов.
Цимбалюк утверждает, что если говорить откровенно Украина была бы заинтересована, чтобы американцы намного больше присутствовали в Украине.
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