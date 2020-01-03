Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Андрей Пальчевский и другие попали в рейтинг современных украинцев, о которых люди чаще всего читают в «Википедии»

Пресс-служба «Викимедиа Украина» представила статистику самых популярных статей в украинском сегменте «Википедии» за 2019 год. Одной из отличительных тенденций прошлого года стал повышенный интерес украинцев к политике.

В рейтинге самых популярных статей украинской «Википедии» на смену статьям «Украина» и «Тарас Григорьевич Шевченко» пришли такие запросы, как «Переход церковных общин в ПЦУ», «Зеленский», «Выборы президента Украины» и «Чернобыльская катастрофа».

Кроме того, появился рейтинг современников, о которых чаще всего читали украинцы. Примечательно, что помимо топ-политиков, вроде Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Гончарука и Разумкова, в числе самых интересующих народ личностей оказался известный журналист и предприниматель Андрей Пальчевский.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Владимир Зеленский Петр Порошенко Дмитрий Разумков Янина Соколова Игорь Смешко Алексей Гончарук Руслан Рябошапка Лина Костенко Юлия Тимошенко Андрей Пальчевский.

В свою очередь, в рейтинге самых популярных исторических фигур традиционно лидируют Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка, а также Богдан Хмельницкий и Степан Бандера.

Ранее мы писали о том, что Андрей Пальчевский рассказал о парадоксальной ситуации, которая возникла в украинской политике.

«Состоялось уникальное событие. Никто из тех, кто писал нашу Конституцию. Никто из этих неглупых, наверное, людей. Я говорю наверное, потому что Конституцию нашу надо немножечко менять, друзья мои. По многим показателям, в первую очередь потому, что не было предусмотрено, когда президент выигрывает выборы и президентская партия получает почти конституционное большинство. И таким образом, я не о Зеленском, я вообще, создается предпосылка для узурпации власти», - заявил Пальчевский.

По его словам, в такой ситуации парламент принимает те решения, которые хочет президент.

При этом он добавил, что даже в период Советского союза такой концентрации власти в руках одного человека не было.

Напомним, Пальчевский назвал большую проблему Украины: «Это не было предвидено законом».

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