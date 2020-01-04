Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство иранского генерала Касима Сулеймани Соединенными Штатами Америки объявлением войны

Такое заявление политик сделал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, США уже начали войну против Ирана.

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", - заявил он.

Также политик подчеркнул, что Иран начнет действовать.

"Мы просто не можем закрыть глаза на то, что произошло. Они [США] начали войну, совершив акт терроризма в отношении одного из наших высокопоставленных генералов. Мы обязаны действовать и мы будем действовать", — сказал он.

Ранее мы рассказывали о том, что США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака, участвовавшего в нападении на американское посольство.

Пентагон подтвердил, что армия Штатов провела спецоперацию по ликвидации Касема Сулеймани по распоряжению Дональда Трампа.

В Пентагоне также заявили, что бригадный генерал Ирана Касем Сулеймани, которого Владимир Путин называл своим другом, был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Сам Дональд Трамп спустя 12 часов после проведения спецоперации в своем личном микроблоге Twitter опубликовал флаг США, намекнув на успех американцев на Ближнем Востоке.

Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.

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