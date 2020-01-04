Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство иранского генерала Касима Сулеймани Соединенными Штатами Америки объявлением войны
Такое заявление политик сделал в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США уже начали войну против Ирана.
"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", - заявил он.
Валюха из "Сватов" опозорилась после "похорон" Добронравова: "Не надо травить людей"
ПриватБанк меняет правила, появилось экстренное сообщение: коснется всех
Пугачеву доконала смерть перед Новым годом, в семье траур: "Трудно смириться"
Пугачева опозорилась перед Путиным, споры не утихают: "Как и 40 лет назад..."
Также политик подчеркнул, что Иран начнет действовать.
"Мы просто не можем закрыть глаза на то, что произошло. Они [США] начали войну, совершив акт терроризма в отношении одного из наших высокопоставленных генералов. Мы обязаны действовать и мы будем действовать", — сказал он.
Ранее мы рассказывали о том, что США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака, участвовавшего в нападении на американское посольство.
Пентагон подтвердил, что армия Штатов провела спецоперацию по ликвидации Касема Сулеймани по распоряжению Дональда Трампа.
В Пентагоне также заявили, что бригадный генерал Ирана Касем Сулеймани, которого Владимир Путин называл своим другом, был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.
Сам Дональд Трамп спустя 12 часов после проведения спецоперации в своем личном микроблоге Twitter опубликовал флаг США, намекнув на успех американцев на Ближнем Востоке.
Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.
Как сообщала Politeka, страшный сон Путина на яву: в США разработали оружие, от которого содрогнется Кремль.
Также Politeka писала, что США ликвидировали друга Путина: Трамп прервал молчание, детали и кадры спецоперации.