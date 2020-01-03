В США разработали новую ракету для ПТРК с дальностью до 4,5 км, которая является еще более мощной, чем "Джавелин"

Так, ее дальность составляет всего 2,5 км, пишет военный блог Warrior Maven.

Отмечается, что комплексы оборудуют оптикой нового поколения, которая позволит вести огонь даже ночью. Также, как заявил в интервью WM представитель компании Raytheon Томми Боккарди, с новой ракетой сократится время на обнаружение, захват цели и ее поражение. В результате, попадание ракеты будет для противника сюрпризом. Обнаружить стрелка с "Джавелином" станет еще труднее.

Помимо этого, еще одним важным преимуществом комплекса станет снижение его веса на 30%. Сейчас "Джавелин" весит 22,3 кг, хотя и сейчас ее вес не так уж велик: российский "Корнет-Э" весит 55 кг, но и дальность его днем достигает 5,5 км.

Также для этой ракеты разработали новую боеголовку.

Отдельного внимания заслуживает комбинированная система наведения, которая стала лучше захватывать движущиеся цели. Встроенный зум позволяет быстро прицелиться. Новый "Джавелин" лучше подходит для стрельбы в городе или из укрытия.

Массовый выпуск новой ракеты начнется в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что 24 декабря, появилась информация, что "военная гордость России" истребитель СУ-57 потерпел крушение во время испытательного полета в Хабаровском крае. Отмечается, что катастрофа произошла в 120 км от аэропота Дземги. Машина, в результате падения и взрыва, оказалась полностью уничтоженной. Специалисты занимаются поиском черных ящиков.

Пилоту удалось вовремя катапультироваться. В результате инцидента, жертв нет.

Позднее случившееся стало обрастать дополнительными деталями. Российские СМИ пишут, что самолет - не военный и принадлежит Комсомольскому авиазаводу имени Гагарина, изготовившему истребитель. В силовых структурах России сообщили основные версии крушения Т-50 - неисправность и ошибка пилотирования.

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