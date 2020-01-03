Три ракетных удара ночью 3 января были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада

Как сообщает телеканал Al-Arabiya, ракеты упали вблизи грузового зала, в результате чего загорелись два автомобиля.

В результате обстрелов погибли восемь человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт".

Сообщается, что среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

News Alert : AH-64 Apaches deploying flares over the US Embassy in #Baghdad Iraq this evening as the protest by the Kataeb Hezbollah supporters continue. Meanwhile 100 U.S. Marines are being sent to the Embassy.pic.twitter.com/qBxjEhfPGp — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 31, 2019

Также сообщается, что есть пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет.

Еше одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.

Protesters celebrate in Tahrir Square in #Baghdad with the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/wFYhBLOL00 — Sarwan Wllatzheri (@SarwanBarzani_) January 3, 2020

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

#BREAKING : Protesters in support of Kataeb Hezbollah storm the U.S Embassy compound in Baghdad , Iraq . pic.twitter.com/2uhi3ogXlw — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 31, 2019

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

Напомним, протесты в столице переросли в бойню.

А еще Politeka писала, что новый майдан под стенами парламента, установлены палатки.

Также Politeka сообщала, что масштабный бунт разгорелся в столице.