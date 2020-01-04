Бывший глава Европейского Союза Дональд Туск резко высказался о планах российского лидера Владимира Путина

По словам Туска, Путин поставил целью добиться распада Европейского Союза и НАТО, пишет "Обозреватель".

Экс-руководитель ЕС уверен, что у Путина есть сторонники в вопросе дезинтеграции Европы среди польской партии "Право и справедливость" (имеющая вес в 28% в Европарламенте).

"Он (Путин - прим.ред) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость", – заявил Туск.

Также политик добавил, что ситуация в настоящее время обострилась в связи с изменениями в Киеве и активизацией реинтеграции России и Беларуси.

"Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами, чтобы любой ценой попытаться восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции", – прокомментировал Туск.

Ранее мы сообщали, оказалось, что каждый поляк отдает 20-30% платы за газ на финансирование российской армии. Такое заявление сделал председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк.

"По крайней мере 20-30% из того, что платит за газ каждый поляк, прямо идет на финансирование, как говорят в России, оборонного комплекса – российских вооруженных сил", – заявил он.

Кроме того Возняк высказался о прекращении поставок нефти Россией соседней Беларуси с 1 января 2020. По словам Возняка, это "энергетическое оружие", которое РФ уже применяла к Польше около 15 лет назад.

Напомним, после прекращения поставок нефти Россией на территории Беларуси остались в действии два нефтеперерабатывающих завода, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.