Граждане Польши 20-30% з оплаты за газ отдают на финансирование российской армии

Такое заявление сделал председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Puls Biznesu.

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"По крайней мере 20-30% из того, что платит за газ каждый поляк, прямо идет на финансирование, как говорят в России, оборонного комплекса – российских вооруженных сил", – заявил он.

Комментируя приостановление поставки нефти в Беларусь с 1 января 2020 года, он допустил, что Россия применяет против нее "энергетическое оружие" такое же, как к Польше в 2005-2006 годах и в 2009 году.

Ранее стало известно, что Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

Добавим, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Беларусь, а также вопросы поставок и транзита газа. 

Также  эксперт Валерий Клочок рассказал о нюансах важной для Украины газовой победы над Россией.

По его словам, подписание соглашения о транзите газа через Украину было неизбежным, а в этом документе заинтересованы не только Киев и Москва, но и Европейский Союз.

А  газовое соглашение — важная победа для Украины с точки зрения государственной безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что Украина подписала газовый контракт с Россией. Известно, что соглашение о транзите газа через нашу страну было подписано на 5 лет.

Согласно ему, в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 — по 40 млрд.