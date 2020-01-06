Депутат Госдумы Владимир Жириновский сыпал деньгами на Красной площади, поздравляя россиян с Новым годом и Рождеством

При этом политик обозвал тех же людей "сиротами" и "крепостными"

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал Жириновский, раздавая людям тысячные купюры, пишут российские СМИ. Судя по всему данное событие произошло 5 января, так как в этот день в микроблоге политика в Инстаграм появились фото и соответствующее сообщение о прогулке по ярмаркам у ГУМа, передает Politeka.net.

"Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!", - говорится в посте.

Комментирующие накинулись на политика. Многих зацепили его "оскал" и недобрый взгляд.

"Объясните мне пожалуйста , почему вольфрамович так скалится на фото ? Он показывает оскал американским разведчикам или устрашает так народ ?"

"Жириновский предал народ"

"Шапку пора менять на более современную, к тому же зима аномально тёплая. Без обид! "

"Лицо-то в честь праздника, добрее, улыбайтесь Господа-улыбайтесь"

"Улыбались бы, веселились и на митинги не ходили... Уж договаривай до конца"

"Жирик, тебе то и жаловаться. У тебя и так весь год подобным образом проходит. Барином стал. Забурел."

Ранее мы сообщали, Жириновский прокомментировал уничтожение американской авиацией в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». В частности, одиозный российский политик заявил об уничтожении в отместку каждого американца.

Жириновский порадовался, что теперь Америка провоцирует на ответную реакцию не только Иран, но и всех представителей шиитского объединения.

«Теперь в разных уголках планеты могут произойти убийства американцев. Их могут совершить из мести за весьма популярного не только в Иране, но вообще среди шиитов генерала», - прокомментировал политик.