Скандальный российский политик Владимир Жириновский, который постоянно выказывает свои украинофобные идеи и поражает совершенно дикими выходками, продолжает говорить об Украине гадости

Так, во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1" он снова принялся угрожать украинцам.

Скандальный политик сказал, что без "нормальных отношений" с Российской Федерацией якобы Украина может потерять часть своих территорий. Их отберут четыре страны.

"Если они отказываются от нашего газа, от отношений с Россией, то они зачеркивают себя. Это американцам и нужно. Поляки с удовольствием отхватят пол-Украины, и австрийцы, и венгры, и румыны", - высказался невменяемый политик, поражая своим неадекватством.

Также ранее сообщалось, что скандальный политик призвал снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов в РФ.

"Мы должны снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов - за этим будущее", - подытожил скандальный Жириновский.