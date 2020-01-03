Одиозный российский политик Владимир Жириновский поразил очередными бредовыми заявлениями

Американская авиация нанесла ракетный удар по объектам, находящимся неподалеку от аэропорта Багдада, в результате чего погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Это событие не оставил без своего внимания одиозный российский политик Владимир Жириновский. Как сообщает Politeka.net, в своем Телеграм-канале он пригрозил американцам из-за ликвидации генерала Касем Сулеймани. 

Российский политик порадовался, что теперь Америка провоцирует на ответную реакцию не только Иран, но и всех представителей шиитского объединения.

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Ко всему прочему, скандалист пригрозил, что в мире начнутся массовые убийства американцев.

«Теперь в разных уголках планеты могут произойти убийства американцев. Их могут совершить из мести за весьма популярного не только в Иране, но вообще среди шиитов генерала», начал угрожать невменяемый Жириновский.

Владимир Жириновский

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик Владимир Жириновский, который постоянно выказывает свои украинофобные идеи и поражает совершенно дикими выходками, продолжает говорить об Украине гадости.

Скандальный политик сказал, что без "нормальных отношений" с Российской Федерацией якобы Украина может потерять часть своих территорий. Их отберут четыре страны.

 
 

 
 
 
 
 
 
 