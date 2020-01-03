Жириновский не смог удержать своих эмоций, чтобы не начать грозить каждому американцу

Одиозный российский политик Владимир Жириновский поразил очередными бредовыми заявлениями

Американская авиация нанесла ракетный удар по объектам, находящимся неподалеку от аэропорта Багдада, в результате чего погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Это событие не оставил без своего внимания одиозный российский политик Владимир Жириновский. Как сообщает Politeka.net, в своем Телеграм-канале он пригрозил американцам из-за ликвидации генерала Касем Сулеймани.

Российский политик порадовался, что теперь Америка провоцирует на ответную реакцию не только Иран, но и всех представителей шиитского объединения.

Ко всему прочему, скандалист пригрозил, что в мире начнутся массовые убийства американцев.

«Теперь в разных уголках планеты могут произойти убийства американцев. Их могут совершить из мести за весьма популярного не только в Иране, но вообще среди шиитов генерала», начал угрожать невменяемый Жириновский.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик Владимир Жириновский, который постоянно выказывает свои украинофобные идеи и поражает совершенно дикими выходками, продолжает говорить об Украине гадости.

Скандальный политик сказал, что без "нормальных отношений" с Российской Федерацией якобы Украина может потерять часть своих территорий. Их отберут четыре страны.







