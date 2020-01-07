Владимир Путин может начать новую военную агрессию не только на Донбассе, но и в других украинских регионах

Подобное мнение озвучил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, передает Апостроф.

По его словам, на данный момент в зоне риска находятся Полтава, Суммы и Харьков, поскольку там может начаться новая военная операция Кремля.

Фельгенгауэр не сомневается, что Владимир Путин все еще заинтересован в выходе к Днепру на всем его протяжении.

"Это может случиться только в особых ситуациях, которые пока очень далеки. Но планы наверняка есть – на то он и Генштаб, чтобы их разрабатывать. Есть наготове 150 дивизия 8-й гвардейской армии", - утверждает военный аналитик.

Подытоживая, Павел Фельгенгауэр перечислил российские военные подразделения, готовые к наступлению на территории Украины.

"8 гвардейская армия нацелена на Донбасский фронт. Есть корпус в Крыму, который как бы приписан к Черноморскому флоту, но там есть новейшие танки. Они тоже смогут наступательно действовать. Если надо гарантировать, что Запад не займет плацдармы в Полтаве, Сумах и Харькове? Значит надо туда идти, то есть, выходить к Днепру на всем его протяжении", - резюмировал аналитик в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин потерпел фиаско. По словам астролога Влада Росса, война на Донбассе будет окончена уже в 2020 году.

"Стрельбы не будет. Все будет по типу Кипра - и волки сыты, и овцы целы, просто прекратится стрельба, восстановится некий статус-кво. И, скорее всего, нас ждет очень долгий период примирения. В любом случае, как только Путин уйдет из власти, сразу же Донбасс станет наш", - утверждает он.

Влад Росс также заметил, что Владимира Путина могут свергнуть из Кремля люди из близкого окружения.

"Путин слишком долго не задержится при власти. Большие проблемы у него начнутся в 2021 году, когда Уран, символ больших переворотов, войдет в "дом власти" России и может просто свергнуть весь его клан. Мы не увидим "Единую Россию", а белый медведь будет бит на выборах осенью", - подчеркнул эксперт.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

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