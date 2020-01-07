Владимир Зеленский не боится Владимира Путина, поэтому соглашается на прямые переговоры

Об этом в интервью журналистам рассказал международный обозреватель Иван Яковина, передает 24.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский выбрал правильную тональность разговора с Владимиром Путиным.

И в отличии от других президентов Украины, он не боится лидера страны-агрессора, развязавшего войну на Донбассе и оккупировавшего Крым.

Яковина утверждает, что многие политики в мире считают Владимира Путина "ужасным, злым гением, который может уничтожить любого человека одним взглядом". Что касается Зеленского, то во время своей встречи с Путиным он "выглядел совсем неплохо".

"Как для первого раза, то вообще – замечательно. В этом, я убежден, ему помогает его "борзость" (в хорошем смысле этого слова). Он не боится", - добавил обозреватель.

"Он не отступает, не пытается изображать из себя интеллигентного человека. Самое главное – не отступает. Я считаю, что следующая встреча, которая состоится в апреле (2020 года), она будет успешной для Украины", – подчеркнул Яковина и добавил, что сейчас Владимиру Путину нужны лишь выборы на оккупированном Донбассе.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин потерпел фиаско. По словам астролога Влада Росса, война на Донбассе будет окончена уже в 2020 году.

"Стрельбы не будет. Все будет по типу Кипра - и волки сыты, и овцы целы, просто прекратится стрельба, восстановится некий статус-кво. И, скорее всего, нас ждет очень долгий период примирения. В любом случае, как только Путин уйдет из власти, сразу же Донбасс станет наш", - утверждает он.

Влад Росс также заметил, что Владимира Путина могут свергнуть из Кремля люди из близкого окружения.

"Путин слишком долго не задержится при власти. Большие проблемы у него начнутся в 2021 году, когда Уран, символ больших переворотов, войдет в "дом власти" России и может просто свергнуть весь его клан. Мы не увидим "Единую Россию", а белый медведь будет бит на выборах осенью", - подчеркнул эксперт.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

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