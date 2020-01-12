Владимир Путин до лета сделает все возможное, чтобы воплотить свои планы в жизнь

В Российской Федерации на сегодняшний день есть множество инструментов с помощью которіх будет оказано давление на белорусского президента Александра Лукашенко

Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей для одного из российских СМИ. Эксперт считает, что вопрос, который касается объединения Москвы и Минска никогда не будет закрыт.

Кроме того, этот вопрос может перейти в практическую плоскость, а к тому времени осталось лишь несколько месяцов.

«Спустя несколько месяцев произойдет гораздо больший масштаб «свершений», - спрогнозировал политолог Валерий Соловей.

По словам эксперта, для углубленной интеграции потребуются не только референдумы, но более примитивные и сильные действия, которые готова применить Российская Федерация.



«Например, такое давление на Лукашенко, что он просто не сможет устоять», - сообщил политолог.

По мнению Соловея, Российская Федерация на даный момент задействовала не все возможности для того, чтобы Лукашенко принял условия Кремля. У РФ все еще есть рычаги давления, которые рано или поздно будут задействованы.

«Насколько я знаю, ему сформулировали дилемму таким образом: интеграция будет с тобой или без тебя, выбирай. Ну, вот он пока все мнется. Все нужно решить до лета», - резюмировал Соловей.

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