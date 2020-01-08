Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подготовил свою версию «Тенденций 2020 года для Украины», в инерционном варианте, т.е. если тенденции, существующие сегодня не изменятся в результате кардинальных решений или неожиданных событий.

«2020-й год в Украине пройдет под знаком обострения противостояния внутри команды власти, активизации социально-политических протестов, правительственного кризиса, усиления внешнего и внутреннего финансового давления на власть», – пишет Бортник, добавляя, что ключевыми задачами власти будут завершение строительства «архитектуры власти», продолжение реформ и сохранение поддержки населения. Бортник сомневается в том, что Зеленский добьется этих целей.

Политолог подчеркивает, что система власти достаточно фрагментирована, что усугубляется отсутствием эффективного контроля со стороны Президента (В. Зеленский это делает через руководителя офиса Президента А. Богдана, у которого есть и свои интересы), преисполнена внутренними конфликтами и конкуренцией (прежде всего за финансовые потоки), насыщена новыми непрофессиональными игроками с огромными амбициями; в силу неопытности и бедности многих членов парламента и правительства их достаточно легко (и дешево) коррумпировать.

«Вопрос мира и войны, местные выборы, также как и земельная реформа, и налоговые изменения (например, новая система налогообложения физических лиц предпринимателей), децентрализация, новое трудовое законодательство будут зонами уличной нестабильности, которую используют конкуренты Зеленского – Порошенко, Медведчук, Тимошенко и правые радикалы для организации массовых протестов и давления на власть. Власть чувствительна к таким протестам, чем и попытаются воспользоваться конкуренты», – считает Бортник.

В связи с этим Бортник предсказывает формирование ряда конфликтных линий: с Коломойским, Аваковым, группой Медведчука. Для последнего имеет огромное значение тема Минских соглашений, в которой не ожидается принципиального прорыва в реализации их политической части: «Ситуация будет идти по направлению к замораживанию конфликта. При этом пройдет определенная демилитаризация – будут разведены вооруженные силы на отдельных участках и общее количество обстрелов и жертв снизится, пройдут обмены захваченными лицами, будет упрощен порядок пересечения линии разграничения гражданами и грузами. Возможно, даже будут сделаны шаги в части восстановления (упрощения получения) социальных выплат и транспортного сообщения. Вероятно, состоится даже встреча Нормандской четверки, но политическая часть Минских соглашений не будет реализована, а новый Закон Украины "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей" ("об особом статусе"), который, скорее всего, будет принят в первом квартале 2020-го года, будет отвергнут РФ и в "ЛДНР"».

Также политолог пишет о рейтингах Президента и его политической силы, которые по его словам, скорее всего, будут снижаться и к концу года составят 30–45% поддержки. В дополнение политический эксперт предполагает, что возникнет тема импичмента (при инерционном сценарии).

Бортник считает, что оппозиционные партии увеличат свою поддержку, вспоминая в связи с этим в первую очередь «За жизнь» и «Батькивщину»; олигархи будут в поиске новых политических лиц и проектов с точки зрения возможных досрочных парламентских выборов 2021-го года (в тестовом режиме уже запущенно 4–7 новых проектов). В итоге, власти будет сложнее принимать решения, снизится их уровень легальности, вырастет роль общественного мнения и вероятность референдумов.