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Дональд Трамп обратился к американцам со срочным посланием на фоне накаляющегося конфликта США с Ираном

Вечером в среду, 8 декабря, президент Соединенных Штатов выступил с обращением по поводу атаки Ирана на американскую военную базу в Ираке. В своем выступлении Трамп подчеркнул, что в результате удара по базе никто не пострадал.

Он также заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.

«Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие», - заявил Трамп.

Он также пообещал немедленно ввести новые санкции против Тегерана.

«США немедленно введет новые "мощные санкции" в отношении Ирана… Иран должен отказаться от амбиций по созданию ядерного оружия», - подчеркнул президент США.

Кроме того, Трамп призвал НАТО обратить внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, а Россию, Великобританию, Францию, Китай и Германию – отказаться от ядерной сделки с Тегераном.

Стоит отметить, что президент США не анонсировал никаких военных действий в адрес Ирана. Более того, он дал понять, что его устроит мир с ближневосточной страной.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что американские военные базы в Ираке подверглись ракетной атаке.

О факте атаки сообщили государственные СМИ Ирана. Позже его подтвердил американский чиновник.

По предварительной информации, минимум 10 ракет было запущено по военной базе Эйн-аль-Асад в Ираке (в 30 км к северу от Багдада), где располагаются солдаты США. Американский президент Дональд Трамп посещал эту часть в 2018 году.

Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки. В США о последствиях атаки пока не сообщают.

Удар произошел спустя всего несколько часов после того, как был нанесен удар с воздуха США по базам ополчения в Западном Ираке и Сирии.

Позже в Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США.

Напомним, Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.

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