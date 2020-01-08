Украинцы бурно отреагировали на запуск «Турецкого потока» Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом

В среду, 8 января, президент России прибыл с визитом в Стамбул, где он со своим турецким коллегой поучаствовали в открытии первой очереди газопровода TurkStream («Турецкий поток»). Этот газопровод был проложен из России в Турцию по дну Черного моря в обход Украины.

Во время церемонии открытия Эрдоган назвал Путина «своим дорогим другом, который был архитектором этого проекта», а президент РФ выразил надежду на то, что Москва и Анкара продолжат работу над совместными проектами.

«Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничеству между нашими странами, работа идет своим ходом», - заявил Путин.

Помимо президентов России и Турции на церемонии присутствовали лидеры Сербии и Болгарии.

«Турецкий поток» строился Россией для того, чтобы создать альтернативу транзиту газа через территорию Украины. В связи с этим украинцы активно обсуждают запуск газопровода в сети. Многие напоминают об инциденте со сбитым турками российским военным самолетом, в ответ на который Кремль не придумал ничего лучше, чем ввести против Анкары санкции. Тогда под запрет попали, в частности, турецкие помидоры.

«Особый цинизм в том, что перед этой встречей глава МИД Турции "пообещал" нашему МИДу непременно поднять вопрос деоккупации Крыма после открытия Потока. Типа, мы помогаем к**апам обходить вашу ГТС, ну и за Крым там спросим. Обязательно, во время праздничного фуршета двух лидеров», «Что Эрдоган, что Пуйло одного поля ягоды, то чубляться, то целуются в десна...», «это тот, который НИКОГДА не построят, как и Крымский мост?», «Это тот, что имеет 10% мощности от нашего транзита, мо**альня ноет, что он не окупится никогда. Но когда сбиваешь мо**альский самолет, то имеешь преференции», «Чтоб его и их разорвало», «Низабудимнипрастим. Турки покупают нефть у ИГИЛ. Помидорами не отделаетесь. Рафинированная "ОРУЭЛЛОВЩИНА". Океания никогда не воевала с Ост-Азией...», - пишут интернет-пользователи.

Напомним, Путин с Эрдоганом опозорились на весь мир, гремит скандал: "товарищи станут еще богаче".

Как сообщала Politeka, США подпортили планы Путина, новые санкции изобразили яркой карикатурой.

Также Politeka писала, что Россия выдвинула Украине новые требования по газу: есть три условия.