Известный карикатурист Сергей Елкин высмеял ситуацию, которая сложилась между США и Россией

Недавно стало известно, что США расширили санкции в отношении семи российских компаний и 16 людей, связанных с хакерской группировкой Evil Corp, пишет Рoliteka.net.

Введенные санкции касаются лиц, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

На карикатуре Сергея Елкина изображен мужчина, который одет в шубу и несет мешок в цвета американского флага. Также на нем заметен шарф с надписью: "Новые санкции".

"Но-о-овый год к нам мчится...", - говорится в посте, обнародованном на Фейсбук-странице издания DW.

Публикация собрала много лайков и комментариев.

"Новый год к нам мчится, Скоро все случится..))", "Санкций Клаус..", "какие-то ненастоящие санкции, китайская подделка...", "Как бы не придавили старикашку то))", "Санта Санкциис", "Не смешите мои Искандеры. У них и так уже рот треснул", "Так санкции и против ЕС, скоро против всего мира США санкции введут", "Плевать мы хотели на ваши санкции))))))))))))", "Перефразируя старый еврейский анекдот -спи, Володя, пускай теперь Анджела с подругами не спит", - написали пользователи сети.

Известно, что после новости о введении санкций швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2" сообщила об остановке работ.

Ранее мы писали, что российские корабли не смогут продолжить строительство трубопровода "Северный поток-2".



Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строить газопровод Путина, не разрешается использовать в территориальных водах Дании.

Дания 30 октября выдала разрешение, согласно которому у кораблей должна быть система динамического позиционирования, которой нет у "Фортуны". К тому же, это судно в любом случае не могло бы прокладывать больше 1 км трубопровода в сутки.

Напомним, пока российский президент Владимир Путин форсирует строительство «Северного потока-2», россияне мерзнут.

Жители одного из сел Омской области из-за этого даже решили записать обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Напомним, "Северный поток" Путина на грани срыва, украинцы затаили дыхание: неожиданные детали

Как сообщала Politeka, Лавров пошел вразнос и разразился угрозами из-за удара по Путину: Не думал, что до этого дойдет...

Также Politeka писала, что США больно ударят по "Северному потоку-2".