В Нафтогазе объяснили, когда президент России Владимир Путин сможет достроить газопровод в Германию в обход Украины под названием "Северный поток-2"
Выяснилось, что судно, необходимое для завершения магистрали, Россия сможет построить не ранее, чем через 4 года. Такие данные озвучили в Нафтогазе на YouTube-канале компании, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз).
По словам руководителя Объединенной судостроительной корпорации РФ, России для того, чтобы создать судно, которое сможет проложить этот газопровод, нужно 4 года.
Более того, чтобы это судно смогло работать в территориальных водах Дании, оно должно иметь страховку. А история с санкциями, которые преследует Россию, страховым компаниям не по душе.
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"А страховые компании очень чувствительны к любым американским санкциям. Поэтому кроме судна РФ нужно будет решить еще несколько проблем. И по оценкам американских экспертов, вряд ли это возможно в ближайшее время", – отметили в Нафтогазе.
Экспеты отмечают, что в принципе "Северный поток-2" никогда не был нужен - чисто "политика": "Это попытка обескровить украинскую экономику. Это элемент гибридной войны против нас".
Ранее мы сообщали, бывший глава Европейского Союза Дональд Туск предупредил о том, что Путин намерен развалить ЕС и НАТО.
"Он (Путин - прим.ред) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость" (польская партия, - прим. ред.), – заявил Туск.
Также мы писали, топ-менеджеры Нафтогаза получили щедрые премии на новый год, суммы поражают. Наблюдательный совет Нафтогаза принял решение премировать топ-менеджеров компании в размере $45,6 млн. Первую часть в размере 20 миллионов долларов уже выплатили.
По данным источников, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).
Напомним, Туск предупредил о наступлении Путина: "Хочет распада Европейского Союза"
Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.