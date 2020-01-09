Процесс может затянуться на года

В Нафтогазе объяснили, когда президент России Владимир Путин сможет достроить газопровод в Германию в обход Украины под названием "Северный поток-2"

Выяснилось, что судно, необходимое для завершения магистрали, Россия сможет построить не ранее, чем через 4 года. Такие данные озвучили в Нафтогазе на YouTube-канале компании, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз).

По словам руководителя Объединенной судостроительной корпорации РФ, России для того, чтобы создать судно, которое сможет проложить этот газопровод, нужно 4 года.

Более того, чтобы это судно смогло работать в территориальных водах Дании, оно должно иметь страховку. А история с санкциями, которые преследует Россию, страховым компаниям не по душе.

"А страховые компании очень чувствительны к любым американским санкциям. Поэтому кроме судна РФ нужно будет решить еще несколько проблем. И по оценкам американских экспертов, вряд ли это возможно в ближайшее время", – отметили в Нафтогазе.

Экспеты отмечают, что в принципе "Северный поток-2" никогда не был нужен - чисто "политика": "Это попытка обескровить украинскую экономику. Это элемент гибридной войны против нас".

Ранее мы сообщали, бывший глава Европейского Союза Дональд Туск предупредил о том, что Путин намерен развалить ЕС и НАТО.

"Он (Путин - прим.ред) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в партии "Право и справедливость" (польская партия, - прим. ред.), – заявил Туск.

Также мы писали, топ-менеджеры Нафтогаза получили щедрые премии на новый год, суммы поражают. Наблюдательный совет Нафтогаза принял решение премировать топ-менеджеров компании в размере $45,6 млн. Первую часть в размере 20 миллионов долларов уже выплатили.

По данным источников, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко - 130 млн грн ($6 млн).

Напомним, Туск предупредил о наступлении Путина: "Хочет распада Европейского Союза"

Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.