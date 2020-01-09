Владимир Путин прибыл в аннексированный Россией Крым для того, чтобы лично понаблюдать за учениями российского флота

Президент РФ прибыл с визитом на оккупированный украинский полуостров в четверг, 9 января. Он наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

В учениях принимали участие более 30 российских кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов. Военные отрабатывали ракетные стрельбы и другие маневры.

После окончания учений Путин собирался посетить севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища и встретиться с его специалистами.

Фотографией президента РФ в Крыму поделился в своем Твиттер кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал»», - подписал он фото.

В сети активно комментируют эту новость.

«Скрестили пальцы и ждём прямого попадания», «Смешно всё это читать после пожара на "Кузе" и другими комедийными происшествиями с крейсером и БДК. Как бы такой "Кинжал" случайно не полетел с гиперзвуковой скоростью в сторону борта "Маршала Устинова", с российской техники станется», «когда же этому соколику молодому экономикой заниматься, то по церквям шастает, в Сирию летает, за учениями наблюдает.. 20 лет толку нет и не будет», «Прощается с кораблями которые еще не сломались», - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Путин, который 8 января прилетел в Стамбул для встречи с турецким коллегой, вызвал пересуды в сети из-за своей внешности.

На «подусталый» вид Путина обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

На своей странице в Фейсбуке он опубликовал снимок, на котором глава РФ спускается по трапу самолета и здоровается с Эрдоганом. При этом лицо Путина выглядит заметно опухшим.

Напомним, Путин напугал новой внешностью в Турции: "перегрелся в шерстяной кофте".

Как сообщала Politeka, Путин ловко переиграл США и Иран, опасность нависла над всем миром.

Также Politeka писала, что Путин использует трагедию с Боингом против Украины.