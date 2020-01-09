Российский президент Владимир Путин, который 8 января прилетел в Стамбул для встречи с турецким коллегой, вызвал пересуды в сети из-за своей внешности

На «подусталый» вид Путина обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает Politeka.

На своей странице в Фейсбуке он опубликовал снимок, на котором глава РФ спускается по трапу самолета и здоровается с Эрдоганом. При этом лицо Путина выглядит заметно опухшим.

«Кажется, к Эрдогану отправили какую-то надувную версию Путина – потому лицо действительно раздутое и красное))», – подписал он фотографию.

«Кутьи объелся? Может, за двумя календарями ел», «то вследствие разгерметизации в салоне», «рука совсем не гнется», «ботокс во время посадки раздулся», «мифы о двойниках Путина распускает сам Кремль. Эта рожа после пластических операций имеет неопределенную форму и может меняться», «Возили лицом по столу перед встречей - внушали постулаты», «Перегрелся в шерстяной кофте в церкви при свечах», – иронизируют пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что пресловутая кофта Путина уде третий день не дает покоя шутникам и постоянно продуцирует новые мэмы. Так, некоторые особо внимательные граждане предположили, что под ней у президента был бронежилет, а другие отметили, что даже в одежде за 90 тысяч рублей он выглядит, как старый дедушка у телевизора.

Мы также писали, что Путин опозорился подарком президенту Эстонии. Недавно Керсти Кальюлайд отметила 50-летие. Российский президент поздравил коллегу с юбилеем, отправив ей бутылку шампанского из оккупированного Крыма. Глава Эстонии вернула подарок обратно.

Напомним, Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.

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