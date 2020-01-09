Андрей Пальчевский прокомментировал новость о том, что украинский Боинг мог быть сбит Иранской ракетой

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о том, что причиной крушения украинского Боинга 737 вблизи Тегерана мог быть преднамеренный или случайный удар иранской ракеты. Отмечалось, что на это указывают спутниковые данные.

Украинский ведущий и политический эксперт Андрей Пальчевский эмоционально прокомментировал эту новость на своей странице в Фейсбук. Он подчеркнул, что Ирану не следовало обвинять украинский экипаж самолета и технику.

«Ну, вот иранцы и не признали, мать его...сбили по ошибке:((( весь мир надавил и только тогда.. а то сразу обвинять экипаж и технику.. американский спутник засек две точки/ракеты.. снайперы х**новы», - написал эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Пальчевский не исключил версии взрыва на борту украинского «Боинга 737», который потерпел крушение в Иране.

Известный украинский ведущий и политический эксперт в новом видеообращении на своей странице в Фейсбук прокомментировал тему крушения украинского самолета в Иране, в которой погибли 176 человек. Он обратил внимание на то, что в СМИ набирает популярность версия взрыва на борту самолета или его столкновения с ракетой или другим летательным аппаратом.

Пальчевский отметил, что имеет большой опыт полетов, в том числе и за штурвалом, поэтому может представить, что происходило на борту самолета в момент ЧП. Эксперт подчеркнул, что в случае возгорания двигателя пилоты успели бы сообщить об этом диспетчерам.

По мнению Пальчевского, более правдоподобной версией выглядит взрыв на борту самолета.

«А вот представить, что это была преднамеренная акция, я очень даже могу. Особенно не с точки зрения ракеты, а с точки зрения взрывного устройства, которое находилось на борту», - подчеркнул ведущий.