Андрей Пальчевский предсказал, какие олигархи в 2020 окажутся на первых ролях в окружении президента Украины Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, известный украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире программы «Чому так?» прокомментировал роль и влияние олигархов на гаранта (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам эксперта, первые полгода правления Зеленского "светился" Игорь Коломойский, но с нового года ситуация меняется.

Игорь Коломойский

"На 1 января 2020 самыми близкими олигархами к президенту - будут двое. Я отвечаю сейчас абсолютно серьезно. Номер один - Ахметов, и номер два - Пинчук. Я говорю с точки зрения простого человека... Помните, как говорил известный француз, сильнее всех мы ненавидим своих благодетелей... Это о том, как Коломойский помогал нашему президенту стать президентом... Когда-то царь пошутил по этому поводу... Странно, сказал царь, он ко мне плохо относится, а ведь я ничего хорошего ему не делал. Вы понимаете, как только человеку сделаешь добро, что ты получишь?.. И поэтому отношения между первым лицом и благодетелем, я имею в виду Коломойского, будут напряженными, учитывая то, что Коломойский скорее всего не оставляет попытки получить 5 миллиардов или банк обратно. Банк, естественно, не отдадут, но и выплатить 5 миллиардов откупных тоже будет тяжелейшим ударом для президента. Поэтому Владимир Александрович будет дистнацироваться, скорее всего, от подобого рода вещей. Как вы понимаете, в первые полгода лидером олигархической гонки был Игорь Коломойский. Но он пронесся так далеко, что его место займет другой олигарх. Свято место пусто не бывает".

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зеленский ахметов

Пальчевский спрогнозировал, что ближе всего к Зеленскому окажется все же Ахметов.

"Учитывая, какое количество людей сейчас в правительстве представляет пропинчуковскую точку зрения, так называемые "соросята", и, зная, что Ринат Леонидович один из самых искушенных и мощных политиков, давайте сделаем пари... Я очень люблю предсказывать... Медленно, но уверенно на первых ролях мы увидим Ахметова", - подытожил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

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