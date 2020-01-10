В НАБУ на имя его руководителя Артема Сытника подано депутатское обращение о декларировании заведомо недостоверных данных нардепом Остапом Еднаком

Согласно тексту обращения, народному депутату Роману Иванисову, как члену Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, поступила информация о том, что Еднак, внес в декларацию за 2017 год недостоверные данные. При этом он же на сегодня принимает участие в конкурсе на должность первого заместителя главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины, пишет Politrada.

В обращении говорится, что Еднак "забыл" внести в декларацию, как доход, сумму в размере 1 млн 22 тыс. 857 гривен (что составляет 37 755 долларов).

Также нардеп не указал в декларации суммы компенсаций, полученных от принимающих сторон вследствие его заграничных командировок. В мае с рабочим визитом он побывал в Литве, в июне - во Франции, а в декабре 2017 года - в США.

"По нашему мнению, нарушение было сделано осознанно. Так как Еднак неоднократно выступал в СМИ с разъяснениями по поводу порядка и правил заполнения декларации, а также одним из первых среди народных избранников подал декларацию...", - говорится в тексте обращения.

Кроме того, Еднак и члены его семьи в разделе "Ценные бумаги" не указали стоимость ценных бумаг по договорам купли-продажи имущественных прав на квартиру, информация о которой обозначена в его декларации за 2017 год.

Что касается недвижимости, то в вышеупомянутой декларации отсутствуют данные о квартирах, домах или комнатах, которые использовались бы Еднаком и его семьей для проживания.

Иванисов подытожил, что по его мнению, эти сведения подпадают под признаки криминального правонарушения, обозначенные статье 366 УК Украины. Следуя из этого, от главы НАБУ Артема Сытника требуют проверить указанные в обращении факты.

Напомним, Еднак известен как совладелец одного из крупнейших игроков на рынке леса ООО «Интервудкоммерц», пишет Znaj.ua. Специализация его компании - пиломатериалы из бука, ясеня и дуба.

Нардеп засветился в крупном скандале, связанном с незаконной вырубкой украинского леса. Так, австрийская организация Addendum Investigativ провела международное расследование, касающееся незаконной вырубки, и Еднак является одним из главных фигурантов.

Расследователи выяснили, что скандально известный харьковский лесник Виктор Сыса (погоревший на вырубке леса и взятке в 100 тыс. долларов детективам НАБУ) наладил нелегальную заготовку и сбыт древесины фирмами-экспортерами «Тайфун» и «Цунами». В материалах расследования упоминается депутат парламента, пытавшийся сорвать следствие, но его имя не называют.

Однако, есть интересный факт. Фирма «Тайфун» расположена рядом с местом проживания и работы только одного депутата - Остапа Еднака, совершенно случайно поддерживающего тесные дружеские отношения и с хозяином «Цунами» Русланом Деречинским.

Встает резонный вопрос, почему Еднак, известный своими махинациями с лесом, и нарушивший антикоррупционное законодательство, готовится занять высокий пост в Госагентстве лесных ресурсов? К слову, его кандидатуру на эту должность лоббирует текущий премьер Алексей Гончарук...