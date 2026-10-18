Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області можуть отримувати непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім’ї.

Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області призначають за визначених законом умов, а сума залежить від прожиткового мінімуму.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, право на надбавку мають непрацюючі військовослужбовці, яким призначили пенсію за вислугу років або через інвалідність. Виняток — військові строкової служби.

Який розмір надбавки

Доплату встановлюють на кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на утриманні пенсіонера. Її розмір становить 50% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Однак надбавку нараховують не в усіх випадках. Член сім’ї, на якого оформлюють виплату, не повинен отримувати пенсію із солідарної системи, визначені види державної соціальної допомоги або допомогу на дітей одиноким матерям.

Якщо право на пенсію, соціальну допомогу та надбавку виникає одночасно, потрібно обрати один із передбачених законом варіантів забезпечення. Коли в родині є двоє або більше пенсіонерів, доплату за спільно утримуваного родича призначають лише одному з них — за вибором сім’ї.

Які документи потрібно подати

Для оформлення знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, документи про родинні зв’язки та підтвердження того, що непрацездатний член сім’ї перебуває на утриманні заявника. Також потрібно надати відомості про спільне проживання або інші документи, які підтверджують відповідні обставини.

Окремо підтверджують, що пенсіонер не працює та не проходить службу. Якщо даних про трудову діяльність немає в державному реєстрі, можуть знадобитися трудова книжка, наказ про звільнення або інші документи.

Доплати для пенсіонерів в Чернігівській області оформлюють за загальними правилами пенсійного законодавства. Подати документи можна через вебпортал Пенсійного фонду України.