Грошова допомога в Запорізькій області передбачена для вразливих родин, які постраждали через війну та потребують підтримки для ведення домашнього господарства.

Грошова допомога в Запорізькій області надається в межах програми Естонської ради у справах біженців і може сягати 17 381 гривні залежно від обраного напряму діяльності.

Фінансування призначене для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, які хочуть самостійно вирощувати продукти харчування або розводити тварин. Програма охоплює громади Запорізького району, розташовані щонайменше за 25 кілометрів від лінії фронту.

Хто може претендувати на виплату

Подати заявку можуть домогосподарства, які відповідають умовам проєкту та належать до вразливих категорій населення.

Зокрема, йдеться про родини, у яких є:

люди віком від 60 років, зокрема самотні пенсіонери;

особи з інвалідністю I або II групи чи тяжкими захворюваннями;

безробітні віком від 50 років;

ветерани, які завершили військову службу;

троє або більше неповнолітніх дітей;

вагітні жінки чи діти віком до двох років;

один дорослий, який самостійно виховує неповнолітніх дітей.

Також враховують інші обставини, визначені організаторами. Перевагу можуть надавати сім’ям, які живуть у сільській місцевості та мають труднощі із забезпеченням продуктами й доходами.

Скільки грошей можна отримати

Грошова допомога в Запорізькій області залежить від виду господарства. За оприлюдненими умовами програми, передбачені такі суми:

16 600 гривень — на вирощування рослин у відкритому ґрунті або теплиці;

12 780 гривень — на виробництво м’яса та яєць, зокрема розведення птиці, свиней і кролів;

17 381 гривня — на виробництво молочної продукції та утримання корів, кіз або овець.

Кошти можна використати для розвитку домашнього господарства відповідно до погодженого напряму.

Як подати заявку

Для участі необхідно заповнити онлайн-форму та підготувати документи, які підтверджують відповідність вимогам. Залежно від ситуації можуть знадобитися довідка ВПО, медичні документи, підтвердження інвалідності або пошкодження майна.

Перед реєстрацією варто перевірити, чи триває прийом заяв і які громади включені до програми.



Джерело: Новини.LIVE.