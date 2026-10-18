Графіки відключення світла в Чернігові на 19 жовтня передбачають планові знеструмлення на десятках вулиць міста.

Графіки відключення світла в Чернігові на 19 жовтня охоплюють період із 09:00 до 17:00.

За оприлюдненими даними, електроенергію тимчасово вимикатимуть у різних частинах Чернігова. Мешканцям зазначених районів варто заздалегідь врахувати обмеження та підготуватися до перерви в електропостачанні, повідомляє Чернігівобленерго.

Які вулиці Чернігова залишаться без світла

19 жовтня з 09:00 до 17:00 планові роботи охоплять такі вулиці та провулки:

Глухівський напрямок: 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Глухівська.

Воскресенський напрямок: 2-й Воскресенський, Воскресенський, Воскресенська.

Центральна частина та прилеглі вулиці: 21 Вересня, Антонія Печерського, Бориса Луговського, В'ячеслава Чорновола, Гоголя, Жабинського, Заньковецької, Іллінська, Магістратська, Мстиславська, П'ятницька, Реміснича, Успенська.

Інші адреси: Борщова, Вадима Модзалевського, Василя Симоненка, Вербицьких, Вишнева, Вячеслава Радченка, Городнянська, Дніпровська, Залізнична, Івана Виговського, Івана Мазепи, Київське, Кирила Розумовського, Кленова, Княжа, Ковпака, Корюківська, Космонавтів, Коцюбинського, Кривоноса 2-й, Кримська, Кропивницького, Кукушанка.

Також у переліку: Леоніда Каденюка, Липинського, Лугова, Любецька, Менська, Молчанова, Нова, Олегове поле, Олександра Мацієвського, Олексія Бакуринського, Пам'ятна, Перемоги, Підлісна, Піщана, Подусівська, Привітна, Романа Бжеського, Сагайдак, 1-й Сагайдак, Садова, Седнівська, Седнівський, Симиренків, Сосницька, Старобілоуська, Тероборони, Феодосія Углицького, Харківська, Хлібопекарська, Шевченка, Ягідна, Ярова та Яровий.





Як підготуватися до знеструмлення

Графіки відключення світла в Чернігові на 19 жовтня варто перевірити заздалегідь, особливо якщо вдома працює електричне опалення, насосне обладнання чи інша техніка, залежна від живлення.

Перед початком робіт бажано зарядити телефони й павербанки, а також спланувати використання побутових приладів. Якщо електроенергія потрібна для роботи або навчання, краще передбачити альтернативне джерело живлення.

Зверніть увагу: наведений перелік містить назви вулиць без номерів будинків. Тому він не дає змоги визначити, чи стосується знеструмлення конкретного помешкання. Для уточнення адреси перевірте інформацію в офіційних повідомленнях оператора електромереж.