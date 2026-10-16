Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області передбачені для людей, які досягли 70, 75 або 80 років.

Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області нараховують за умови, що пенсія людини не перевищує встановлену межу.

За інформацією Пенсійного фонду України, з 1 січня 2026 року граничний розмір пенсійної виплати для отримання вікової надбавки становить 10 340,35 грн. Сума залежить від віку пенсіонера.

Скільки доплачують за віком

Розмір щомісячної надбавки становить:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Важливо враховувати, що після досягнення наступного вікового порога пенсіонер не отримує всю суму повторно. Наприклад, якщо у 70 років людині вже призначили 300 грн, після 75-річчя доплату збільшать ще на 156 грн. Коли виповниться 80 років, додадуть 114 грн, щоб загальна надбавка становила 570 грн.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Оформлювати виплату окремо не потрібно. Пенсійний фонд нараховує вікову надбавку автоматично після досягнення відповідного віку, якщо виконані встановлені умови.

Є нюанс із датою народження. Якщо пенсіонер святкує день народження першого числа місяця, надбавку за цей місяць виплатять повністю. Якщо відповідний вік настає пізніше, доплату за перший місяць розрахують пропорційно кількості днів після дня народження.

Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області призначають за загальнодержавними правилами, а не в межах окремої обласної програми. Тому такі самі умови діють і в інших регіонах України.

Перевірити інформацію про пенсійні виплати можна через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України.