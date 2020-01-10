Не успел отгреметь скандал с новогодним корпоративом в Беларуси, как украинский нардеп Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос" снова вляпался в историю с "запашком"

Как передает Politeka.net, кадрами с Вакарчуком в плавках поделились в Телеграм-канале "Влада Українська". Оказывается, в то время как украинцы и весь мир оплакивают 176 погибших рейса "Тегеран-Киев", Вакарчук загорает на пляже в Таиланде.

"Ситуация воняет. Наш самолет разбросало под Тегераном, политики друг друга хуже - по лыжных курортах. А где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии "Голос" загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете о чем я", - говорится в сообщении.

Ситуация вызвала ажиотаж среди украинцев. Люди кинулись "смаковать" скандал, не забывая время от времени стыдить политика.

"Так переймається за Неньку, бідолаха... то на корпоративі в Білорусі, то на пляжі в Таїланді..."

"Снял бы ещё трусы,чего не сделаешь ради бабла"

"Артист погорелого театра."

"Сделал дело гуляй смело"

"Поехал, карму чистить" "Его худосочный голый торс вызывает отвращение. Вакарчук, надень рубашку, там нечего показывать"

Также в сети подметили странного мужчину, который прячется за шортами. Многим он показался похожим на украинского политика Арсения Яценюка. Также в сети подметили странного мужчину, который прячется за шортами. Многим он показался похожим на украинского политика Арсения Яценюка.

"У нас по пребыванию Вакарчука на отдыхе в Таиланде только один вопрос - там что, за шортами на фото Яценюк прячется?", - говорится в Телеграм-канале Klymenko Time.

Ранее мы сообщали, Вакарчук засветился в скандале с новогодним корпоративом в Беларуси. Политик-рокер развлекал гостей вечеринки в Минске, организованной по случаю Нового года всемирно известным разработчиком компьютерных игр Warmgaming (эта компания создала игру World of Tanks).

Одним из условий выступления было отсутствие какой-либо съемки мероприятия. Однако, "зашифроваться" у политика не вышло и кадры с Вакарчуком на сцене облетели сеть.

Напомним, Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского: "Слава, мы все знаем, что ты..."

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