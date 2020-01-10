Не успел отгреметь скандал с новогодним корпоративом в Беларуси, как украинский нардеп Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос" снова вляпался в историю с "запашком"
Как передает Politeka.net, кадрами с Вакарчуком в плавках поделились в Телеграм-канале "Влада Українська". Оказывается, в то время как украинцы и весь мир оплакивают 176 погибших рейса "Тегеран-Киев", Вакарчук загорает на пляже в Таиланде.
"Ситуация воняет. Наш самолет разбросало под Тегераном, политики друг друга хуже - по лыжных курортах. А где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии "Голос" загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете о чем я", - говорится в сообщении.
Трагедия в Черном море: российский танкер протаранил корабль с людьми, есть жертвы
Главное за ночь: правда о катастрофе Боинга, майдан против президента и оплеуха Путину
Звезда «Квартала 95» засветила лишнее в экстремальном мини: «заводит с полуоборота»
Королева пошла по стопам Пугачевой и поразила видом в новом имидже: «все на одно лицо»
Ситуация вызвала ажиотаж среди украинцев. Люди кинулись "смаковать" скандал, не забывая время от времени стыдить политика.
"Так переймається за Неньку, бідолаха... то на корпоративі в Білорусі, то на пляжі в Таїланді..."
"Снял бы ещё трусы,чего не сделаешь ради бабла"
"Артист погорелого театра."
"Сделал дело гуляй смело"
"Его худосочный голый торс вызывает отвращение. Вакарчук, надень рубашку, там нечего показывать"
Также в сети подметили странного мужчину, который прячется за шортами. Многим он показался похожим на украинского политика Арсения Яценюка.
"У нас по пребыванию Вакарчука на отдыхе в Таиланде только один вопрос - там что, за шортами на фото Яценюк прячется?", - говорится в Телеграм-канале Klymenko Time.
Ранее мы сообщали, Вакарчук засветился в скандале с новогодним корпоративом в Беларуси. Политик-рокер развлекал гостей вечеринки в Минске, организованной по случаю Нового года всемирно известным разработчиком компьютерных игр Warmgaming (эта компания создала игру World of Tanks).
Одним из условий выступления было отсутствие какой-либо съемки мероприятия. Однако, "зашифроваться" у политика не вышло и кадры с Вакарчуком на сцене облетели сеть.
Напомним, Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского: "Слава, мы все знаем, что ты..."
Также Politeka писала, что Вакарчук ошарашил занятием в рабочее время, скандальные подробности: "Рада подождет"