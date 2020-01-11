Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал уничтожение украинского Боинга после признания официального Тегерана

Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице главы государства в Facebook, пишет Politeka.net.

По словам Владимира Зеленского, Украине недостаточно одного лишь признания от Ирана в уничтожении Боинга с пассажирами.

Поэтому официальный Киев ожидает, что Тегеран полностью признает свою вину в трагедии с последующими выплатами и привлечения виновных к ответственности

"Утро сегодня не было добрым, но принес правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в уничтожении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности до полного и открытого расследования, привлечения виновных к ответственности, возвращение тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также призвал официальный Тегеран предоставить украинским специалистам полный доступ к расследованию трагедии.

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и преград. Наши 45 специалистов имеют получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - резюмировал он в своем Facebook.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. Но позже с заявлением выступили премьер-министры Канады и Великобритании, которые заявили, что разведка зафиксировала пуски ракет иранских ПВО перед крушением украинского Боинга.

На фоне появившейся информации официальный Тегеран заявил, что "случайно" сбил ракетой из системы ПВО украинский Боинг под столицей.

Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек. Причиной назвали «человеческий фактор».

Якобы украинский Боинг спутали с вражеской целью после того, как она повернула в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции - военной структуры Ирана, которая действует параллельно с вооруженными силами.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.