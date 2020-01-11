Ирану не должно сойти с рук это преступление

Официальный Тегеран знал настоящую причину крушения украинского Боинга и на протяжении трех дней лгал Киеву

Об этом в своем Facebook написал журналист Юрий Бутусов, передает Politeka.net.

По его словам, сегодня, 11 января, Тегеран должен был предоставить записи со второго "черного ящика" и данные радиолокаторов системы управления движением, на которых бы была зафиксирована ракетная атака.

"Безумные религиозные фанатики получили ракеты от Путина и убили этими ракетами 176 человек, в том числе своих граждан, в небе над своей столицей. Сбили огромный тихоходный гражданский лайнер, воображая, что отражают американский налет и стреляют по американскому истребителю... Украина, конечно, теперь обязана совместно с другими потерпевшими странами инициировать заседание Совета национальной безопасности ООН. Украина должна создать международную следственную комиссию по расследованию преступной атаки на украинский самолет. Мы должны получить максимальную информацию от иранских властей о причинах нападения. Необходимо определить и назвать ответственных лиц", - не сомневается Бутусов.

Журналист также заявил, что на сегодняшний день известны фамилии тех преступников, на чьих руках кровь погибших пассажиров украинского Боинга.

"Приказ на проведение операции против американских военных баз отдал Верховный главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, верховный аятолла Ирана Али Хаменеи. Применением войск непосредственно командовал командующий КСИР бригадный генерал Хоссейн Салами. Приказ на боевое применение зенитно-ракетных комплексов "Том-М1" отдал командующий Аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде", - озвучил он имена военных преступников.

По словам Бутусова, Украина должна преподать Ирану урок, поскольку уничтожение Боинга нельзя спускать с рук.

Журналист утверждает, что в рамках расследования также необходимо изучить возможную причастность ВС РФ к уничтожению украинского самолета.

"Мы должны дать самую жесткую оценку религиозным фанатикам, которые это совершили. Нужна скоординированная и системная информационная и политическая кампания, продвижение наших интересов и наших вариантов решений на международном уровне. Также надо требовать привлечения к ответственности тех официальных лиц Ирана, которые намеренно лгали о "технических неполадках" и о том, что "самолет развернулся на обратный курс". Без сомнения, в этом нас поддержат все цивилизованные страны мира", - эмоционально подытожил Бутусов в своем Facebook.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. Но позже с заявлением выступили премьер-министры Канады и Великобритании, которые заявили, что разведка зафиксировала пуски ракет иранских ПВО перед крушением украинского Боинга.

На фоне появившейся информации официальный Тегеран заявил, что "случайно" сбил ракетой из системы ПВО украинский Боинг под столицей.

Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек. Причиной назвали «человеческий фактор».

На признание отреагировал президент Владимир Зеленский, который потребовал от Ирана полного и открытого расследования, привлечения виновных к ответственности, возвращение тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

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