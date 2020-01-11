Согласно Конституции РФ, Владимир Путин не может править более двух сроков подряд

Президентский срок Владимира Путина закончится в 2024 году, принять участие в качестве кандидата текущий президент не сможет, а значит, в гонке за место главы государства будет участвовать его преемник.

По мнению швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung губернатор Тульской области Алексей Дюмин имеет очень серьезные шансы стать преемником Владимира Путина в 2024 году. Западные журналисты считают, что кандидатура Алексея Дюмина может устроить граждан РФ, а также политических представителей.

«Назначением Дюмина возмутиться никто бы не осмелился, тем более те, кто сами надеялись стать преемниками», - отмечают журналисты в издание.

Ко всему прочему, автор статьи выразил мнение, что после 2024 года Владимир Путин не бросит высший эшалон власти. Например он может занять пост премьер-министра РФ или главы Совета безопасности.

Также журналисты утверждают, что в 2024 году сменится глава ФСБ: вместо Александра Бортникова может стать главой Евгений Зиничев.

Также ранее сообщалось, что на замену Владимиру Путину может прийти человек, у которого нет никаких эмоциональных сантиментов.



Владимир Путин является заложником своей ментальности и своей профессии, а его возможный преемник вполне потом может победить Украину.

Напомним, Путину показали, что осталось от его единственного авианосца.

Как сообщала Politeka, Путин тестирует ракеты для удара по Украине, лидера Кремля вывели на чистую воду.

Также Politeka писала, что Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.