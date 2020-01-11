Заявление российской власти по этому поводу однозначны

Российская Федерация собирается решить свои проблемы за счет торга с украинскими властями

Такое мнение высказал юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин для журналистов издания Обозреватель.

Так, он спрогнозировал, что проблему с водоснабжением аннексированного Крыма - РФ решит исправить с помощью Украины.

Эксперт также не исключил возможности в решении проблемы Крыма с помощью военного варианта, но это минимальная вероятность.

"Заявление российской власти по этому поводу однозначны. Россия расписалась в неспособности найти источники воды для промышленности и сельского хозяйства Крыма. Она понимает, что отсутствие воды означает деоккупацию Крыма", – отметил он.

Поэтому эксперт уверен, что Российская Федерация будет любой ценой пытаться заполучить водоснабжение по Северо-Крымскому каналу.

Борис Бабин оценил шансы силового сценария в решении проблемы с водой в Крыму. Но он сомневается, что такой вариант стоит на повестке дня. Ведь РФ не желают тратить колоссальные ресурсы на военную операцию, если существует возможность решить все полюбовно.

В Кремле, ведь искренне верят, что Украина пойдет на любые уступки. Юрист-международник сделал предположение, что за воду в Крыму, будут предлагать освобождение политических заложников.



