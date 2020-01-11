Российская Федерация собирается решить свои проблемы за счет торга с украинскими властями
Такое мнение высказал юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин для журналистов издания Обозреватель.
Так, он спрогнозировал, что проблему с водоснабжением аннексированного Крыма - РФ решит исправить с помощью Украины.
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Эксперт также не исключил возможности в решении проблемы Крыма с помощью военного варианта, но это минимальная вероятность.
"Заявление российской власти по этому поводу однозначны. Россия расписалась в неспособности найти источники воды для промышленности и сельского хозяйства Крыма. Она понимает, что отсутствие воды означает деоккупацию Крыма", – отметил он.
Поэтому эксперт уверен, что Российская Федерация будет любой ценой пытаться заполучить водоснабжение по Северо-Крымскому каналу.
Борис Бабин оценил шансы силового сценария в решении проблемы с водой в Крыму. Но он сомневается, что такой вариант стоит на повестке дня. Ведь РФ не желают тратить колоссальные ресурсы на военную операцию, если существует возможность решить все полюбовно.
В Кремле, ведь искренне верят, что Украина пойдет на любые уступки. Юрист-международник сделал предположение, что за воду в Крыму, будут предлагать освобождение политических заложников.
Напомним, Путину показали, что осталось от его единственного авианосца.
Как сообщала Politeka, Путин тестирует ракеты для удара по Украине, лидера Кремля вывели на чистую воду.
Также Politeka писала, что Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.