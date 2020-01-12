Российская Федерация давно готова к активным действиям в Украине

Такое мнение озвучил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан для издания Обозреватель. Ко всему прочему, он назвал факторы, которые препятствуют восстановлению водоснабжения в аннексированный Крым через Северо-Крымский канал.

Он добавил, что Российская Федерация давно готова перейти к активным действиям, чтобы решить вопрос не только водоснабжения в Крыму, но и вообще ликвидировать Украину, как независимое государство.

"Но в нынешней геополитической и региональной ситуации я не уверен и даже не допускаю каких-то силовых акций со стороны России", - все же отметил эксперт.

Эксперт также считает, что будь такие намерения на повестке, то Россия их бы уже давно реализовала на фоне ситуации, которая происходит на Востоке Украины.

Кроме того, он выразил мнение, что пока Украина пытается идти на какие-то компромиссы с РФ, поэтому Путин не переходит к открытой атаки.

В этом контексте генерал отметил, что украинское общество к этому сейчас в целом не готово. Украинцы не воспринимают любой компромисс с РФ, ведь это фактически может говорить о капитуляции перед Путиным.

"Власть вряд ли пойдет на это (подача водоснабжения в аннексированный Крым через Северо-Крымский канал прим.ред.), учитывая возможные последствия и внутри страны, и на международной арене", – резюмировал он.

Напомним, Путину показали, что осталось от его единственного авианосца.

Как сообщала Politeka, Путин тестирует ракеты для удара по Украине, лидера Кремля вывели на чистую воду.

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