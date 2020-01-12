Президент непризнанной Абхазии ушел в отставку на фоне массовых протестов

На днях жители непризнанной республики взбунтовались против президента Рауля Хаджимбы. Люди блокировали правительственные здания, требуя его отставки.

Изначально Хаджимба заявлял, что не планирует покидать свой пост, однако вечером 12 января политик все же подал в отставку. Соответствующее заявление зачитал выступающей против президента оппозиции бывший премьер-министр республики.

Позже новость об отставке подтвердил вице-президент Абхазии Барциц. Он заявил, что президент якобы ушел со своего поста «во имя сохранения стабильности в стране».

Отметим, что Хаджимбу на президентских выборах в Абхазии рассматривали, как «ставленника Москвы». Дело в том, что политик делал акцент на доверительных отношениях с руководством России и, в частности, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также стоит обратить внимание на то, что в день отставки Хаджимбы в Абхазию прибыл помощник Путина Владислав Сурков, курирующий так называемые «ЛНР» и «ДНР» от лица Кремля.

Напомним, ранее на фоне массовых протестов, охвативших столицу Абхазии 9 января, парламент страны собрался на внеочередную сессию. На ней был поднят вопрос отставки президента Рауля Хаджимбы, которой и требовали протестующие.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты проголосовали за отставку главы государства. Они посчитали, что такой шаг поможет нормализовать ситуацию в стране и прекратить протесты.

Стоит отметить, что решение абхазского парламента еще не означает отставки президента. Сейчас все зависит от самого Хаджимбы. Дело в том, что в Абхазии не существует процедуры импичмента, а значит глава государства должен сложить полномочия сам.

«У нас нет процедуры импичмента, поэтому мы ждем решения президента, чтобы не столкнуть людей, не привести к летальным последствиям», — пояснил депутат Илья Гуния.

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