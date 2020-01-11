Понес опыт в массы, так сказать

Командир бригады боевиков «ДНР» засветился на штурме администрацию главы непризнанной республики Абхазия

Речь идет о «герое ДНР» Ахре Адвизбе, который организовал госпереворот у себя на родине. Об этом пишет в своем Twitter блогер Денис Казанский.

«В ноябре его брата Алхаза Авидзбу расстреляли в Сухуми. Абхаз считает, что к этому причастен действующий «президент Абхазии». Русский мир везде одинаков...», – говорится в сообщении.

А блогер Фашик Донецкий поделился в своем твите публикацией, в готорой говорится, что боевиков «ДНР» обвинили в попытке госпереворота в Абхазии.

Ахра Адвизба (позывной «Абхаз») приехал воевать против украинцев на Донбасс в 2014 году. Он возглавил интернациональный отряд, батальон, затем бригаду "Пятнашка", которую сам создал. В феврале 2015 стал «героем ДНР».

В 2017 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах в Народное собрание республики от первого сухумского избирательного округа, но не набрал достаточного количества голосов.

У него пятеро сыновей, старшему из которых 11 лет, младшему три года.

Как известно, 9 января «парламент» Абхазии отправил в отставку «президента» Рауля Хаджимбу. Этому предшествовал штурм администрации главы «квазиреспублики».

Ранее власти Абхазии неоднократно всячески подчеркивали дружбу с «ДНР», однако теперь они назвали выходцев оттуда «гражданами Украины», которые «принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии».

В комментариях не обошлось без сарказма.

«Мосвабад как всегда, постоит в сторонке, понаблюдает, а потом зачистит одних и других», «Пора бы уже понять, что абхазцам свой "государственный переворот" можно, и результаты проведенных там выборов отменить можно. А русским этого нельзя!», «Паучки в банке. Слушай, я днр делал, лнр делал и тебя сделаю, слюшай ДА», «В ДНР жёсткие парни... шуток не любят, ошибок не прощают...», «Мародёрить, насильничать, расстреливать мирных и пленных – это не значит уметь воевать», «Холуй путина принёс русский мир с Донбасса в Абхазию», «Когда ничем больше не умеешь заниматься, устраивай войну», – пишут пользователи.

Кстати, в сети появилось интервью "героя", о котором идет речь выше. Это говорит человек, который нес "русский мир" на Донбасс. Комментарии под записью заслуживают отдельного внимания.

Напомним, главарь "ДНР" Пушилин взбудоражил новым фото с боевиками.

Как сообщала Politeka, у Путина отличились циничным ультиматумом, такой наглости никто не ожидал.

Также Politeka писала, что проект Путина провалился: Майдан разгорелся в Абхазии.