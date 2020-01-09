Ситуация с протестами в Абхазии обострилась: по последним данным, президенту страны пришлось скрываться от недовольного народа

Подконтрольную России непризнанную республику Абхазия в четверг, 9 января, охватили массовые протесты. Люди вышли на улицы с требованием отставки нового президента Рауля Хаджимбы.

По последним данным, протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента «республики» в Сухуми. Оппозиция заявила, что направит к президенту пять человек для переговоров.

«Пока он не уйдет в отставку, мы никуда не уйдем…Мы будем стоять до конца», - заявил оппозиционный депутат Дмитрий Дбар.

Однако, сам президент не спешит выходить к протестующим. Так, в Телеграм-канале «Незыгарь» появилась информация о том, что Хаджимба сбежал от недовольных граждан и «заперся на даче».

В сети активно обсуждают ситуацию в Абхазии.

«В Абхазии Майдан. Люди штурмуют местную администрацию главы Абхазии. Бьют окна и двери.. Призывают не признавать выборы легитимными. При рф всегда такое будет, жизнь гно везде где есть рф», «работать пускай идут», «А могли бы как Россияне, мандаринами закидать», «У Петра первого были потешные полки. У Путена потешные государства - Абхазия, днр, лнр», «Абхазия, возвращайтесь в Грузию», «О, моя любимая рубрика, "Новости из воображаемых стран". Стоило грабить Грузию, чтобы заполучить мандариновые пампасы с руинами, где пахан тот, кто последним украл голосование. #Абхазия», «Ща рузкая армия паможит братьям , и защитит абхазов от пин**совских майданов», - пишут пользователи.

Напомним, 9 января, оппозиционные силы Абхазии устроили масштабный митинг под стенами администрации президента.

Протестующие оттеснили правоохранителей, проникнув внутрь помещения. В сети появились кадры того, что творилось в стенах администрации. Видим толпы разъяренных мужчин, разбросанные на полу документы, сваленную в кучу мебель.

В общей сложности в акции участвовали больше тысячи человек.

Причиной "госпереворота" стало намерение оппозиции добиться признания состоявшихся в 2019 году президентских выборов недействительными. Протестующие, приверженцы проигравшего на выборах Алхаса Квицинии, требуют повторного голосования.

Как мы ранее сообщали, на выборах президента победу получил действующий глава республики Рауль Хаджимба. За него отдали свои голоса 47,38% избирателей. В то же время за его оппонента - Алхаса Квицинию - проголосовали 46,19%. Как видим, разница невелика.

Напомним, толпа прорвалась в администрацию президента, пощады не будет.

Как сообщала Politeka, администрацию президента Абхазии штурмуют: все в дыму.

Также Politeka писала, что свежие кадры "освобожденного" Донецка потрясли украинцев: "Абхазия повторилась".